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Україна може спробувати деокупувати Херсон без бойових дій, - Sky News

Фото: Україна може спробувати деокупувати Херсон без бойових дій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові можуть звільнити Херсон від окупації, погрожуючи оточити 20 тисяч російських військових у регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних збройних сил й професор Майкл Кларк заявив, що контрнаступ України йде швидко та з великим наступом.

"Я думаю, що вони хотіли б оточити 20 000 або близько того російських військ, які знаходяться на захід від Дніпра", - заявив Кларк.

За словами Кларка, якщо українським бійцям вдасться оточити регіон, росіяни будуть змушені вивести війська з міста без бойових дій.

"Вони не хочуть бомбити місто, і тому вони зможуть повернути Херсон, просто провівши цей швидкий наступ, який загрожує оточенням 20 000 солдатам", - додав колишній гендиректор Королівського інституту об'єднаних збройних сил.

Коментуючи рішення голови Кремля Володимира Путіна не відвідувати похорони Михайла Горбачова, Кларк заявив, що президент Росії не хоче, аби його асоціювали з колишнім радянським лідером.

"Горбачов уособлює собою все те, що Путін намагається повернути назад", - зауважив Кларк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещоодавно ЗСУ порвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області.

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