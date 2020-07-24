Украина попросит Германию и Францию поддержать обновление "Минска"

Украина будет попросить Германию и Францию поддержать обновление минских соглашений. Однако по тем условиям, которы будет "нереалистично выполнить".

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию "Фокус".

По его словам, европейские партнеры сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость.

"Дали (президенту России Владимиру, - ред.) Путину так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обстоятельствами, которые Украине было предложено взять на себя. Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", - отметил Резников.

При этом он добавил, что минская площадка как логический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что необходимо расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, что именно может выполнить украинская сторона.

В ответ в Кремле заявили, что не знают, что именно в минских соглашениях нуждается в расшифровке.