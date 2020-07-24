Україна попросить Німеччину і Францію підтримати оновлення "Мінська"

Україна буде попросити Німеччину і Францію підтримати оновлення мінських угод. Однак за тих умов, які буде "нереалістично виконати".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, європейські партнери жалкують про те, що у свій час виявили м'якість.

"Дали президенту Росії Володимиру, - ред.) Путіну так далеко зайти, у тому числі з текстом "Мінська", з жорсткими обставинами, які Україні було запропоновано взяти на себе. Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - зазначив Рєзніков.

При цьому він додав, що мінський майданчик як логічний центр для рішення економічних і гуманітарних питань повинна залишитися.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що необхідно розшифрувати кожний пункт мінських угод, щоб зрозуміти, що саме може виконати українська сторона.

У відповідь у Кремлі заявили, що не знають, що саме в мінських угодах потребує розшифровки.