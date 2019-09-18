Украина попросит ЕС приоритетно сертифицировать оператора ГТС

Украина попросит Европейский союз в приоритетном порядке сертифицировать оператора газотранспортной системы (ГТС). Об этом на брифинге заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона должна выйти на сертификацию ГТС.

"Согласно плану, мы к 1 января 2020 года получим сертифицированного газотранспортного оператора. Будем просить наших европейских партнеров рассмотреть вопрос приоритетно", - отметил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца года.

"Мы на сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки и ответственность сторон… у нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС", - отметил Оржель.

В сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС после того, как "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга. Речь идет о передаче функции технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".