Україна попросить ЄС пріоритетно сертифікувати оператора ГТС

Україна попросить Європейський союз в пріоритетному порядку сертифікувати оператора газотранспортної системи (ГТС). Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона повинна вийти на сертифікацію ГТС.

"Згідно з планом, ми до 1 січня 2020 року отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора. Будемо просити наших європейських партнерів розглянути питання пріоритетно", - зазначив Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до кінця року.

"Ми на сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни і відповідальність сторін... у нас є всі можливості, щоб до кінця року прийняти всі рішення для забезпечення відділення оператора ГТС", - зазначив Оржель.

У вересні Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС після того, як "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінга. Мова йде про передачу функції технічної експлуатації газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".