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Правительство утвердило анбандлинг "Нафтогаза" до конца года

Новости » Энергетика    18.09.2019 - 13:29
Правительство утвердило анбандлинг "Нафтогаза" до конца года
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

В Украине до конца года намерены окончательно отделить оператора ГТС

Кабинет министров Украины утвердил анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца года. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у Украины есть все элементы, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа (согласно европейским требованиям) с российской стороной.

"Мы на сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки и ответственность сторон… На протяжении двух последних недель мы подготовили компромиссное решение… у нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС, чтобы он мог работать, как того требует европейское законодательство", - отметил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство на заседании 18 сентября передало компанию "Магистральные газопроводы Украины" в подчинение Министерству финансов.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

Кабмин подчинил "Магистральные газопроводы"  Минфину
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныНафтогаз УкраиныАнбандлинг
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