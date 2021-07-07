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Украина попросила ОБСЕ посодействовать визиту экспертов МАгАтЭ на Донбасс

Автор: Сергей Пышкин

Через нерешенность вопроса доступа инспекции МАгАтЭ в Донбасс, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила ОБСЕ посодействовать этому. Эксперты МАгАтЭ должны проверить состояние ядерных материалов на нескольких объектах временно оккупированной территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

“В связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАгАтЭ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ”, - отмечается в сообщении.

Украинская делегация, со своей стороны, обратилась с просьбой к ОБСЕ посодействовать визиту инспекторов МАгАтЭ в Донбасс для выполнения указанной миссии.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Российская Федерация не позволяет экспертам МАгАтЭ проверить состояние ядерных материалов на Донбассе.

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