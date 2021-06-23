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Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе

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Киев, Среда 23 июня 2021 18:34
Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе Фото: Леонид Кравчук, глава делегации Украины в ТКГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация не пропускает инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донбасса. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал это нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба делегации Украины в ТКГ.

Инспекторы МАГАТЭ из-за действий России не могут проверить состояние ядерных материалов на нескольких объектах на оккупированной территории Донбасса.

"Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией договора о нераспространении ядерного оружия", - цитирует Кравчука пресс-служба делегации.

В украинской делегации отметили, что Россия сознательно препятствует работе международной организации.

"Очевидным является то, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - добавили в делегации.

Напомним, в Украине заявляли об опасности попадание радиоактивной воды из Донбасса в Азовское море.

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Российская Федерация Донбасс МАГАТЭ Кравчук
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