Россия блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе
Российская Федерация не пропускает инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донбасса. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал это нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.
Об этом сообщила пресс-служба делегации Украины в ТКГ.
Инспекторы МАГАТЭ из-за действий России не могут проверить состояние ядерных материалов на нескольких объектах на оккупированной территории Донбасса.
"Блокировка доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией договора о нераспространении ядерного оружия", - цитирует Кравчука пресс-служба делегации.
В украинской делегации отметили, что Россия сознательно препятствует работе международной организации.
"Очевидным является то, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую, - как поставщик ядерных услуг и технологий в третьи страны", - добавили в делегации.
Напомним, в Украине заявляли об опасности попадание радиоактивной воды из Донбасса в Азовское море.