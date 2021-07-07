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Україна попросила ОБСЄ посприяти візиту експертів МАГАТЕ на Донбас

Автор: Сергій Пишкін

Через невирішеність питання доступу інспекції МАГАТЕ до Донбасу, українська делегація в Тристоронній контактній групі попросила ОБСЄ посприяти цьому. Експерти МАГАТЕ повинні перевірити стан ядерних матеріалів на кількох об'єктах тимчасово окупованої території країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

“У зв’язку з невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах українська сторона в черговий раз порушила це питання в рамках ТКГ”, - зазначається у повідомленні.

Українська делегація, зі свого боку, звернулася з проханням до ОБСЄ посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Донбасу задля виконання зазначеної місії.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Російська Федерація не дозволяє експертам МАГАТЕ перевірити стан ядерних матеріалів на Донбасі.

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