Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с РФ

Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Российской Федерацией . Он в ответ пообещал постараться.

Об этом в эфире телеканала i24News заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"О чем мы уже попросили израильского премьер-министра? Стать возможным посредником в этом сценарии (переговорах Украины с Россией, - ред.). Потому что, очевидно, что у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским. И я рад сказать, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - отметил Корнийчук.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина назвали возможные темы разговора с Владимиром Зеленским, если такая встреча произойдет. В частности, речь может идти только о двусторонних отношениях, а не об оккупированном Крыме или войне на Донбассе.

До этого Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование. Но российский президент готов принять его только в Москве.