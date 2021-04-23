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Кравчук о встрече Зеленского и Путина: только в нейтральной стране

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 12:44
Кравчук о встрече Зеленского и Путина: только в нейтральной стране Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.

Такое мнение в эфире "4 канала" выразил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.

Он также расценил приглашение Зеленскому приехать в Москву как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну". В то же время он подчеркнул, что Зеленский предлагал встретиться ему в любой точке Донбасса, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.

Накануне Путин заявил, что готов принять его в Москве, если будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Он не хочет обсуждать с Зеленским вопросы Донбасса и посоветовал ему организовать переговоры с главарями "ЛДНР".

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