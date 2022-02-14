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Україна попросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет на тлі загрози вторгнення РФ

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Берлін, Понеділок 14 лютого 2022 10:19
Україна попросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет на тлі загрози вторгнення РФ Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини з проханням негайно надати Києву 12 тисяч протитанкових ракет. Зокрема, для захисту України від можливого наземного наступу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Ситуація вже драматична. Зараз ми повинні бути готові до гіршого сценарію", - заявив Мельник.

При цьому на початку лютого уряд України відправив Берліну список побажань, який містить ряд озброєнь. До них відносяться електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, захисні костюми, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції або прилади нічного бачення.

Однак протитанкові ракети не входили до цього списку бажань.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом повинен прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але поставки летальної зброї не обговорюються.

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