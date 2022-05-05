Украина будет просить об экстрадиции Шария. Но этот процесс может затянуться, - Венедиктова
Офис Генерального прокурора сегодня, 5 мая, подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, который был задержанный испанскими правоохранителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
По ее словам, после задержания на территории другого государства, суд будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционный процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения - это компетенция испанского суда.
"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - призвала Венедиктова.
Генпрокурор просит всех, а особенно чиновников высокого ранга, быть сдержанными в высказываниях в отношении Шария, а лучше вообще отказаться от этого. Иначе обвиняемый Шарий воспользуется этим в суде.
"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе, попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - сообщила Ирина Венедиктова.
Напомним, дело о задержании блогера Анатолия Шария рассмотрит Национальный суд Испании. Ожидается, что заседание состоится в ближайшее время.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Шария задержали в городе Таррагона вчера, 4 мая, на основании международного ордера на арест.