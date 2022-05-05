Задержание Шария: дело рассмотрит Национальный суд Испании

Дело о задержании блогера Анатолия Шария рассмотрит Национальный суд Испании. Ожидается, что заседание состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais.

Сообщается, что дело о задержании блогера начнут рассматривать в ближайшие часы. По данным издания, Шарий сейчас направляется в Национальный суд Испании.

Как отмечает Europa Press, интересы Шария в суде будет защищать юрист Гонсало Бойе, который является адвокатом лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона.