ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна буде просити про екстрадицію Шарія. Але цей процес може затягнутися, - Венедіктова

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 травня 2022 17:22
Україна буде просити про екстрадицію Шарія. Але цей процес може затягнутися, - Венедіктова Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Офіс Генерального прокурора сьогодні, 5 травня, підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

За її словами, після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу - це компетенція іспанського суду.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - закликала Венедіктова.

Генпрокурор просить усіх, а особливо чиновників високого рангу, бути стриманими у висловлюваннях щодо Шарія, а краще взагалі відмовитися від цього. Інакше обвинувачуваний Шарій скористається цим у суді.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, справу про затримання блогера Анатолія Шарія розгляне Національний суд Іспанії. Очікується, що засідання відбудеться найближчим часом.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Шарія затримали в місті Таррагона вчора, 4 травня, на підставі міжнародного ордера на арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генпрокурор
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня