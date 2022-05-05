Україна буде просити про екстрадицію Шарія. Але цей процес може затягнутися, - Венедіктова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Ірину Венедіктову .

За її словами, після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу - це компетенція іспанського суду.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - закликала Венедіктова.

Генпрокурор просить усіх, а особливо чиновників високого рангу, бути стриманими у висловлюваннях щодо Шарія, а краще взагалі відмовитися від цього. Інакше обвинувачуваний Шарій скористається цим у суді.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомила Ірина Венедіктова.