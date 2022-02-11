ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина попала под влияние беспрецедентного внешнего ценового "шторма", - Минэкономики

Новина українською →
Украина, Пятница 11 февраля 2022 12:21
Украина попала под влияние беспрецедентного внешнего ценового "шторма", - Минэкономики Фото: Инфляция в Украине была вызвана беспрецедентным внешним ценовым штормом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Высокая инфляция в Украине в 2021 году была вызвана ростом мировых цен на продукты питания и энергоносители. Уровень цен в 2022 году будет зависеть от решения вопроса стоимости газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики.

"В 2021 году Украина попала под влияние внешнего беспрецедентного ценового "шторма" - высокого тренда мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке (особенно на природный газ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, под беспрецедентным давлением внешнего фактора набрала вес и расходная составляющая цен.

В итоге потребительская инфляция в Украине ожидаемо вышла на уровень 10% и оказалась вдвое выше прошлогодней и за определенный Национальным банком горизонт таргетирования (целевой диапазон - 5% ± 1 п. п.).

По прогнозу Минэкономики, перспектива развития потребительской инфляции в начале 2022 года, прежде всего, зависит от решения вопроса стоимости газа.

"Давление пиковых внешних цен на природный газ не исчезло, а даже в начале 2022 года дополнилось стремительным ростом цен на нефть, и, во-вторых, тот разрыв между ценами производителей и потребительскими ценами, который сформировался в течение 2021 года, сделает невозможным инфляционный "штиль" в 2022 году", - говорится в сообщении.

В Минэкономики считают, что отсутствие внутренней почвы для инфляционного ускорения в Украине будет гарантировать заметно низкие темпы потребительской инфляции, "если динамика мировых цен на энергоносители вернется в русло их снижения".

Напомним, потребительские цены в Украине в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 10,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы