Украина попала под влияние беспрецедентного внешнего ценового "шторма", - Минэкономики
Высокая инфляция в Украине в 2021 году была вызвана ростом мировых цен на продукты питания и энергоносители. Уровень цен в 2022 году будет зависеть от решения вопроса стоимости газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики.
"В 2021 году Украина попала под влияние внешнего беспрецедентного ценового "шторма" - высокого тренда мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке (особенно на природный газ)", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, под беспрецедентным давлением внешнего фактора набрала вес и расходная составляющая цен.
В итоге потребительская инфляция в Украине ожидаемо вышла на уровень 10% и оказалась вдвое выше прошлогодней и за определенный Национальным банком горизонт таргетирования (целевой диапазон - 5% ± 1 п. п.).
По прогнозу Минэкономики, перспектива развития потребительской инфляции в начале 2022 года, прежде всего, зависит от решения вопроса стоимости газа.
"Давление пиковых внешних цен на природный газ не исчезло, а даже в начале 2022 года дополнилось стремительным ростом цен на нефть, и, во-вторых, тот разрыв между ценами производителей и потребительскими ценами, который сформировался в течение 2021 года, сделает невозможным инфляционный "штиль" в 2022 году", - говорится в сообщении.
В Минэкономики считают, что отсутствие внутренней почвы для инфляционного ускорения в Украине будет гарантировать заметно низкие темпы потребительской инфляции, "если динамика мировых цен на энергоносители вернется в русло их снижения".
Напомним, потребительские цены в Украине в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 10,0%.