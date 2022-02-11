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Україна потрапила під вплив безпрецедентного зовнішнього цінового "шторму", - Мінекономіки

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 12:21
Україна потрапила під вплив безпрецедентного зовнішнього цінового "шторму", - Мінекономіки Фото: Інфляція в Україні була викликана безпрецедентним зовнішнім ціновим штормом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Висока інфляція в Україні у 2021 році була викликана зростанням світових цін на продукти харчування та енергоносії. Рівень цін у 2022 році буде залежати від вирішення питання вартості газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки.

"У 2021 році Україна потрапила під вплив зовнішнього безпрецедентного цінового "шторму"- високого тренду світових цін на продукти харчування та енергоносії на європейському ринку (особливо на природний газ)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, під безпрецедентним тиском зовнішнього чинника набрала ваги й витратна складова цін.

У підсумку споживча інфляція в Україні очікувано вийшла на рівень 10% та виявилася вдвічі вищою за минулорічну та за визначений Національним банком горизонт таргетування (цільовий діапазон - 5% ± 1 в. п.).

За прогнозом Мінекономіки, перспектива розвитку споживчої інфляції на початку 2022 року, найперше, залежить від вирішення питання вартості газу.

"Тиск пікових зовнішніх цін на природний газ не зник, а, навіть, на початку 2022 року доповнився стрімким зростанням цін на нафту, і, по-друге, той розрив між цінами виробників та споживчими цінами, що сформувався впродовж 2021 року, унеможливлюватиме інфляційний "штиль" у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки вважають, що відсутність внутрішнього підґрунтя для інфляційного прискорення в Україні гарантуватиме помітно низькі темпи споживчої інфляції, "якщо динаміка світових цін на енергоносії повернеться в русло їх зниження".

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в січні 2022 року у порівнянні з груднем минулого року зросли на 1,3%. У річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10,0%.

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