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Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях до июня 2022 года

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Киев, Среда 10 ноября 2021 13:06
Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях до июня 2022 года Фото: Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях (imf.org)
Автор: Юрий Дощатов

Украина пообещала Международному валютному фонду назначить наблюдательный совет в НЭК "Укрэнерго" к концу декабря 2021 года. В НАК "Нафтогаз Украины" - до конца января 2022 года и в НАЭК "Энергоатом" - к концу мая 2022 года.

Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина.

В документе отмечается, что набсоветы будут назначены на основе проведения прозрачного конкурса. Также, Украина гарантирует, что правительство не будет оказывать влияние на управление компаниями.

Напомним, обновленный меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно меморандуму с МВФ, украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов.

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Нафтогаз Украины МВФ
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