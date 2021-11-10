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Україна пообіцяла МВФ призначити наглядові ради в трьох енергокомпаніях до червня 2022 року

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Київ, Середа 10 листопада 2021 13:06
Україна пообіцяла МВФ призначити наглядові ради в трьох енергокомпаніях до червня 2022 року Фото: Україна пообіцяла МВФ призначити наглядові ради в трьох енергокомпаніях (imf.org)
Автор: Юрій Дощатов

Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду призначити наглядову раду в НЕК "Укренерго" до кінця грудня 2021 року. У НАК "Нафтогаз України" - до кінця січня 2022 року і в НАЕК "Енергоатом" - до кінця травня 2022 року.

Про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна.

У документі наголошується, що наглядові ради будуть призначені на основі проведення прозорого конкурсу. Також, Україна гарантує, що уряд не буде впливати на управління компаніями.

Нагадаємо, оновлений меморандум співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає розширення повноважень Антимонопольного комітету.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з меморандумом з МВФ, українському бізнесмену Дмитру Фірташу доведеться відмовитися від облгазів або газзбутів.

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Нафтогаз України МВФ
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