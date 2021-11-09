ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Обыски и конфискация: меморандум с МВФ предусматривает расширение полномочий АМКУ

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 11:19
Обыски и конфискация: меморандум с МВФ предусматривает расширение полномочий АМКУ Фото: Антимонопольный комитет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Обновленный меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета. В частности, его решения могут получить статус исполнительных документов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ".

Согласно обновленному меморандуму, с текстом которого удалось ознакомиться РБК-Украина, ожидается существенное расширение полномочий АМКУ. Ведомству планируется дать право проведения физических обысков, конфискации документов, а также право обмена информацией с другими правоохранительными органами.

Кроме того, решения Антимонопольного комитета должны получить статус исполнительных документов без дополнительного судебного решения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что согласно меморандуму с МВФ, украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины МВФ
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС