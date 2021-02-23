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Украина пообещала Молдове не пропускать автомобили с номерами Приднестровья

Автор: РБК-Украина

С 1 сентября, Украина намерена запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Такое заявление сделал посол Украины Марк Шевченко во время встречи с и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Молдовы.

"При обсуждении были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили взаимодействие на государственной границе, торгово-экономическое сотрудничество, реализацию инфраструктурных проектов.

Напомним, Украина может запретить въезд авто на приднестровских номерах. Как заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, молдавские пограничники ввели временные ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запланированному запрету.

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Новости Украины Приднестровьеавтомобили
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