Украина может запретить въезд авто на приднестровских номерах

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Вопрос пропуска автомобилей на приднестровских номерах обсуждается на уровне правительства Украины

Правительство Украины планирует с 1 апреля запретить въезд на территорию страны автомобилей с приднестровскими номерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику, молдавские пограничники ввели временные ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который планирует ввести Украина.

"Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать", - заявил Кику.

При этом в посольстве Украины в Молдове заявили, что на данный момент нет официального решения по данному вопросу.

"Этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины. Официального уведомления мы пока не получали", - отметили в посольстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на таможенных пунктах заработали все сканеры грузовых автомобилей. На данный момент сканеры работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубное. Время проверки грузовых автомобилей сократится до 10 минут.

Также сообщалось, что на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону. Она должна улучшить условия пересечения административной границы с оккупированным Крымом, а также предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.