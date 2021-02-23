Україна пообіцяла Молдові не пропускати автомобілі з номерами Придністров'я

З 1 вересня, Україна має намір заборонити в'їзд автомобілів з придністровськими номерами. Таку заяву зробив посол України Марк Шевченко під час зустрічі з в. о. прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліо Чокоя.
"При обговоренні були підтверджені домовленості про допуск з 1 вересня 2021 року до участі у міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністров'я тільки за наявності номерних знаків нейтрального зразка і наклейки "MD" на склі, на додаток до транспортних засобів, зареєстрованим відповідно до законодавства Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні
Наголошується, що співрозмовники обговорили взаємодію на державному кордоні, торговельно-економічну співпрацю, реалізацію інфраструктурних проектів.
Нагадаємо, Україна може заборонити в'їзд авто на придністровських номерах. Як заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, молдавські прикордонники ввели тимчасові обмеження для проїзду придністровських авто через молдавсько-український кордон, щоб підготуватися до запланованого заборони.