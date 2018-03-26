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Украина - Япония: где смотреть матч

НовостиСпорт    26.03.2018 - 15:04
Фото: тренировки игроков сборной Украины (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: тренировки игроков сборной Украины (twitter.com/FFUKRAINE)

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится против команды Японии. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых". 

27 марта 15:20
Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

 

Противостояние Украина - Япония состоится днем 27 марта в 15:20 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть телеканалах "Украина" и "Футбол 2".

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.

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Теги публикации: Сборная Украины, Япония, онлайн-трансляция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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