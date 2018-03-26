Украина - Япония: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок

Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится против команды Японии. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых".

27 марта 15:20

Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

Противостояние Украина - Япония состоится днем 27 марта в 15:20 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть телеканалах "Украина" и "Футбол 2".

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.