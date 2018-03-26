Україна - Японія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України 27 березня проведе другий контрольний поєдинок у 2018 році, в якому зустрінеться проти команди Японії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 15:20, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі мінімальну перевагу на боці "синьо-жовтих".

27 березня 15:20

Бельгія, Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

Протистояння Україна - Японія відбудеться вдень 27 березня о 15:20 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися телеканалах "Україна" і "Футбол 2".

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.