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Україна - Японія: де дивитися матч

НовиниСпорт    26.03.2018 - 15:04
Фото: тренування гравців збірної України (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: тренування гравців збірної України (twitter.com/FFUKRAINE)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України 27 березня проведе другий контрольний поєдинок у 2018 році, в якому зустрінеться проти команди Японії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 15:20, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі мінімальну перевагу на боці "синьо-жовтих".

27 березня 15:20
Бельгія, Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

 

Протистояння Україна - Японія відбудеться вдень 27 березня о 15:20 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися телеканалах "Україна" і "Футбол 2". 

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.

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Теги публікації: Збірна України, Японія, онлайн-трансляция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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