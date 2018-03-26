Украина - Япония: прогноз букмекеров

Специалисты отдают незначительное преимущество "сине-желтым"

Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится против команды Японии. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых".

27 марта 15:20

Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "желто-синих" с коэффициентом 2,62. В то же время ничья оценивается коэффициентом 3,20, а победа оппонента оценивается - 2,75.

Компания 1xBet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 2,72. На успех японцев - 2,77. Ничья оценивается в 3,4.

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.