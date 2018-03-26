Україна - Японія: прогноз букмекерів

Фахівці віддають незначну перевагу "синьо-жовтим"

Збірна України 27 березня проведе другий контрольний поєдинок у 2018 році, в якому зустрінеться проти команди Японії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 15:20, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі мінімальну перевагу на боці "синьо-жовтих".

27 березня 15:20

Бельгія, Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

Букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "жовто-синіх" з коефіцієнтом 2,62. У той же час нічия оцінюється коефіцієнтом 3,20, а перемога опонента оцінюється - 2,75.

Компанія 1xBet на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймає ставки з коефіцієнтом 2,72. На успіх японців - 2,77. Нічия оцінюється в 3,4.

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.