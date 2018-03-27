Украина - Япония: анонс матча

Готовимся к товарищескому поединку против участника ЧМ-2018

Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится против команды Японии. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых".

27 марта 15:20

Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

Матч доверено судить бельгийской бригаде арбитров во главе с 29-летним Бартом Вертентеном. На линиях ему будут помогать Рин Ванизере и Ив де Неве. В качестве резервного арбитра выступит Лоуренс Виссер.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Ожидаю от команды хорошего контроля игры. Постараемся больше разыгрывать мяч, использовать средние и короткие пасы, за счет правильного передвижения мяча искать и находить пространство между линиями соперника и развивать свои атаки. Мы качественных , техничных игроков, я верю в их возможности. Рассчитываю, что команда продемонстрирует хороший футбол".

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич: "Сборная Украины - команда, которая находится на уровне участников финала чемпионата мира. Да, они не пробились на мундиаль, но это не значит, что нам будет противостоять слабый соперник. Украинцы очень организованы и сильны физически. Я буду требовать от своих футболистов результата в матче с ними. Пусть бьются! Даже, если соперник на голову выше. В буквальном смысле. Нужно бороться. Пытаться выиграть единоборство".

Ориентировочный состав:

Украина: Пятов - Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Бутко - Степаненко, Зинченко, Цыганков, Коноплянка, Марлос - Беседин

Япония: Кавасима - Готоку Сакаи, Седзи, Макино, Нагатомо - Хасебе, Мориока, Ямагути - Усами, Осако, Хонда

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.