Україна - Японія: анонс матчу

Готуємося до товариського поєдинку проти учасника ЧС-2018

Збірна України 27 березня проведе другий контрольний поєдинок у 2018 році, в якому зустрінеться проти команди Японії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 15:20, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі мінімальну перевагу на боці "синьо-жовтих".

27 березня 15:20

Бельгія, Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

Матч довірено судити бельгійській бригаді арбітрів на чолі з 29-річним Бартом Вертентеном. На лініях йому будуть допомагати Рін Ванізере та Ів де Неве. У ролі резервного арбітра виступить Лоуренс Віссер.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Очікую від команди гарного контролю гри. Намагатимемося більше розігрувати м’яч, використовувати середні та короткі паси, за рахунок правильного пересування м’яча шукати й знаходити простір між лініями суперника та розвивати свої атаки. Ми маємо якісних, технічних гравців, я вірю в їхні можливості. Розраховую, що команда продемонструє гарний футбол".

Головний тренер збірної Японії Вахід Халілходжіч: "Збірна України - команда, яка знаходиться на рівні учасників фіналу чемпіонату світу. Так, вони не пробилися на мундіаль, але це не означає, що нам буде протистояти слабкий суперник. Українці дуже організовані і сильні фізично. Я буду вимагати від своїх футболістів результату в матчі з ними. Нехай б'ються! Навіть, якщо суперник на голову вище. У буквальному сенсі. Потрібно боротися. Намагатися виграти єдиноборство".

Орієнтовний склад:

Україна: Пятов - Ракицький, Хачеріді, Матвієнко, Бутко - Степаненко, Зінченко, Циганков, Коноплянка, Марлос - Бесєдін

Японія: Кавасіма - Готоку Сакаї, Сьодзі, Макіно, Нагатомо - Хасебе, Моріока, Ямагуті - Усами, Осако, Хонда

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.