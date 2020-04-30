Украина поможет обеспечить Польшу газом после окончания контракта с Россией

Фото: ГТС (УНИАН)

Газ в Польшу через Украину может поступать из Словакии, а также из ПХГ Украины

Тестовые поставки подтвердили возможность полностью обеспечить газом Польшу в случае прекращения или сокращения поставок с территории России. Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины".

Как отметил Макогон, 18 мая заканчивается транзитный контракт Польша-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд кубометров). При этом о финальных договоренностях пока не известно, а по состоянию на 27 апреля "Газпром" не выполнил решение арбитража по пересмотру цены на поставки газа в Польшу.

Поэтому с целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу.

"Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ. Украина еще раз доказала, что продолжает оставаться важным элементом энергетической безопасности Европы", - добавил Макогон.

Напомним, в начале 2020 года было начато строительство газопровода-интерконнектора (Gas interconnection Poland-Lithuania, GIPL) между Литвой и Польшей.

Отметим, Дания разрешила строительство газопровода из Норвегии в Польшу. Разрешение охватывает оба участка газопровода на дне Балтийского моря, которые расположены в морской зоне Дании.

Речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, которое начнется в 2020 году. С октября 2022 года он будет транспортировать природный газ с месторождений на норвежском континентальном шельфе. Газопровод сможет транспортировать в Польшу 10 млрд кубометров газа в год.