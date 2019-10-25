Дания разрешила строительство газопровода из Норвегии в Польшу

Фото: Baltic Pipe (cont.ws)

Согласие Дании на строительство является ключевым моментом в реализации проекта

Правительство Дании согласилось на строительство газопроводной системы Baltic Pipe, которая должна обеспечить поставки природного газа из Норвегии в Польшу. Об этом сообщает "Польское радио".

Выданное разрешение охватывает оба участка газопровода на дне Балтийского моря, которые расположены в морской зоне Дании: одна от береговой линии залива Faxe до шведской границы морской зоны, а вторая - от морской зоны Швеции, через морскую зону Дании вокруг Борнгольма, вплоть до польской морской зоны. В целом газопровод будет иметь протяженность около 133 километров на обоих участках.

По данным оператора GAZ-SYSTEM, получение разрешения от Дании является первым из трех этапов получения всех необходимых разрешений для газопровода по дну Балтийского моря. Ожидается, что в этом году будет получено решение в польских морских зонах. Тем временем также планируется получить соответствующее разрешение в Швеции, аналогичное разрешению, выданному в Дании.

Президент GAZ-SYSTEM Томаш Стенпень заявил, что "согласие правительства Дании на строительство подводной части Baltic Pipe является ключевым моментом в реализации проекта".

Ожидается, что строительство газопровода Baltic Pipe начнется в следующем году. С октября 2022 года он будет транспортировать природный газ с месторождений на норвежском континентальном шельфе. Газопровод сможет транспортировать в Польшу 10 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в апреле 2019 Европейская комиссия решила выделить дополнительное финансирование на строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу, Данию и Норвегию.

Отметим, что Польша намерена до конца 2022 года стать окончательно независимой от поставок газа из Российской Федерации и не планирует продлевать контракт с "Газпромом".