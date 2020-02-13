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Литва начала строительство газопровода-интерконнектора с Польшей

Новости » Экономика     13.02.2020 - 12:50
Литва начала строительство газопровода-интерконнектора с Польшей
Фото: газопровод (www.ambergrid.lt)

Страны Балтии станут частью газового рынка ЕС

Начато строительство газопровода-интерконнектора (Gas interconnection Poland-Lithuania, GIPL) между Литвой и Польшей. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

По данным компании, первые километры газопровода уже проложены, а до конца 2020 года планируется завершить 100 километров из 165 километров литовского участка газопровода. При этом общая протяженность польского участка составляет 357 км. Маршрут газопровода пройдет от компрессорной станции Яунюнай в Литве до станции Холовчице в Польше.

Газопровод GIPL обеспечит соединение газотранспортных систем Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с газотранспортной системой Европейского союза.

К концу 2021 года газовый интерконнектор сможет транспортировать до 27 тераватт-часов (ТВт-час) природного газа в год для стран Балтии, до 21 ТВт-час в год для Польши и станет частью газового рынка ЕС.

Как сообщало РБК-Украина Эстония и Финляндия в декабре 2019 года соединили свои газотранспортные системы, запустив общий газопровод Balticconnector.

Напомним, Дания разрешила строительство газопровода из Норвегии в Польшу. Разрешение охватывает оба участка газопровода на дне Балтийского моря, которые расположены в морской зоне Дании.

Речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, которое начнется в 2020 году. С октября 2022 года он будет транспортировать природный газ с месторождений на норвежском континентальном шельфе. Газопровод сможет транспортировать в Польшу 10 млрд кубометров газа в год.

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