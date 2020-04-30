Україна допоможе забезпечити Польщу газом після закінчення контракту з Росією

Фото: ГТС (УНІАН)

Газ в Польщу через Україну може надходити з Словаччини, а також з ПСГ України

Тестові поставки підтвердили можливість повністю забезпечити газом Польщі в разі припинення або скорочення поставок з території Росії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України".

Як зазначив Макогон, 18 травня закінчується транзитний контракт Польща-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд кубометрів). При цьому про фінальні домовленості поки не відомо, а станом на 27 квітня "Газпром" не виконав рішення арбітражу щодо перегляду ціни на постачання газу в Польщу.

Тому з метою підготовки до різних можливих сценаріїв розвитку ситуації, за замовленням ряду трейдерів були проведені тестові постачання газу зі Словаччини до Польщі через ГТС України, а також постачання з ПСГ України в Польщу.

"Дані постачання підтвердили можливість повністю забезпечити необхідним ресурсом Польщу в разі припинення/скорочення поставок з РФ. Україна ще раз довела, що продовжує залишатися важливим елементом енергетичної безпеки Європи", - додав Макогон.

Нагадаємо, на початку 2020 року було розпочато будівництво газопроводу-інтерконектора (Gas interconnection Poland-Lithuania, GIPL) між Литвою і Польщею.

Зазначимо, Данія дозволила будівництво газопроводу з Норвегії в Польщу. Дозвіл охоплює обидві ділянки газопроводу на дні Балтійського моря, які розташовані в морській зоні Данії.

Мова йде про будівництво газопроводу Baltic Pipe, яке почнеться у 2020 році. З жовтня 2022 року він буде транспортувати природний газ з родовищ на норвезькому континентальному шельфі. Газопровід зможе транспортувати в Польщі 10 млрд кубометрів газу в рік.