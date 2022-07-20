Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине еще 169 млн долларов помощи. Средства пойдут на гуманитарную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине в Twitter.

Отмечается, что средства направят на питание, убежище, воду, средства гигиены, медицинское обслуживание для тех, кто пострадал во время войны, которую развязала Россия.