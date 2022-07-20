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Україна отримає від США ще 169 млн доларів гуманітарної допомоги

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 11:28
Україна отримає від США ще 169 млн доларів гуманітарної допомоги Фото: США нададуть Україні 169 млн доларів гумдопомоги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще 169 млн доларів допомоги. Кошти підуть на гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні у Twitter.

Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо, що у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України. Він буде включати додаткові ракетні системи HIMARS.

Також раніше ми повідомляли, що США додатково пообіцяли надати Україні гуманітарної допомоги на 360 млн доларів.

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