Україна отримає від США ще 169 млн доларів гуманітарної допомоги

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще 169 млн доларів допомоги. Кошти підуть на гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні у Twitter.

Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала Росія.