ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США передадут Украине катера типа Mark VI в 2022 году

Новина українською →
Киев, Суббота 01 января 2022 17:49
США передадут Украине катера типа Mark VI в 2022 году Фото: катер типа Mark VI (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США в 2022 году поставят украине катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть более трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"С этого года (2022 - ред.) мы начнем их получать", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI.

По ее словам, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть больше трех.

Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд" .

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", - сказала посол.

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Напомним, 23 ноября 2021 года из США в Украину прибыли два новых патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ВМС Украины
NEWS
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
Центры вакцинации прекратили работу: когда возобновят
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году