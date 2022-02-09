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Україна може отримати від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI

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Одеса, Середа 09 лютого 2022 19:49
Україна може отримати від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI Фото: США можуть поставити Україні більше 10 катерів типу Mark VI (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військово-морські сили (ВМС) України у 2022 році можуть отримати від США більше ніж 10 патрульних катерів типу Mark VI. Очікується, що постачання пройдуть в кілька етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ВМС України.

"Цього року український військовий флот повинен поповнитися першими зразками бойових катерів американського виробництва Mark VI", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що поки деякі деталі контракту на постачання катерів тримаються в таємниці в цілях безпеки. При цьому наголошується, що загальне число Mark VI, які можуть бути поставлені в кілька етапів, становить більше ніж десять.

Нагадаємо, на початку січня 2022 року посол України в США Оксана Маркарова анонсувала постачання катерів типу Mark VI. Дипломат тоді зазначала, що їх кількість може становити більше ніж три.

Mark VI - це Бойові патрульні катери. Призначені для патрулювання прибережних морських територій і захисту портів. Озброєні 30-мм автоматичною гарматою, можуть нести на борту ракетну зброю.

Нагадаємо, в листопаді минулого року з США в Україну прибули два патрульних катери типу "Айленд". Вони отримали назву "Суми" та "Фастів".

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