В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ .

Конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины",-отметил командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

На катерах поднимут военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили в ВСУ.

Фото: в Украину прибыли патрульные катера типа Island (facebook.com/navy.mil.gov.ua)