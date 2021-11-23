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В Украину прибыли патрульные катера типа Island

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 10:34
В Украину прибыли патрульные катера типа Island Фото: в Украину прибыли патрульные катера типа Island (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

Конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины",-отметил командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

На катерах поднимут военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили в ВСУ.

Фото: в Украину прибыли патрульные катера типа Island (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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