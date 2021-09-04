UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина получит партию Javelin от США уже в этом году, - Кулеба

Автор: Милан Лелич

Украина уже в этом году получит партию бронебойных систем Javelin. Ее передадут в рамках военной помощи США.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба.

В то же время, он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.

"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что новая помощь США включать поставки Javelin в Украину.

РБК-Украина писало, что США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаВоенная помощь