США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов, - Белый дом

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома .

Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства.

"Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

При этом 60 миллионов будут предназначаться для дополнительных противотанковых систем Javelin и другого оборонительного вооружения.