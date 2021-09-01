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США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов, - Белый дом

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Среда 01 сентября 2021 12:56
США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов, - Белый дом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства.

"Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

При этом 60 миллионов будут предназначаться для дополнительных противотанковых систем Javelin и другого оборонительного вооружения.

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