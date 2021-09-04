Україна отримає партію Javelin від США вже цього року, - Кулеба

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.
Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.
"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.
РБК-Україна писало, що США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів.