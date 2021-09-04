RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримає партію Javelin від США вже цього року, - Кулеба

Автор: Мілан Лєліч

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.

РБК-Україна писало, що США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДмитро КулебаВійськова допомога