Україна отримає партію Javelin від США вже цього року, - Кулеба

Україна вже цього року отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна" .

"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.