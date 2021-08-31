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Новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине, - AP

Новина українською →
США, Вторник 31 августа 2021 23:10
Новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине, - AP Фото: новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Анна Полисученко

Новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине. Киев считает это критически важным для защиты от боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении администрации Байдена Конгрессу.

Напомним, что США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена.

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