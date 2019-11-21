Украина получит оставшуюся военную помощь США в течение нескольких недель

В течение следующих нескольких недель Пентагон передаст Украине оставшуюся оборонную помощь, заложенную в бюджет США на текущий год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что к концу фискального года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов. Передача оставшихся средств ожидается в ближайшее время.

На этой неделе четыре сенаторы-демократы обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая беспокойство по недополучению Украиной всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть потрачены в течение прошлого фискального года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены", - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер во время слушаний по импичменту заявила, что украинские чиновники, возможно, знали, что помощь США в сфере безопасности была прекращена 25 июля - раньше, чем состоялся разговор президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, задержка выплаты военной помощи США Украине стало поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.