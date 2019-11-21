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В Украине могли знать о задержке военной помощи США еще в июле, - NYT

Новости » Политика     21.11.2019 - 03:21
В Украине могли знать о задержке военной помощи США еще в июле, - NYT
Фото: Лора Купер (twitter.com/AndrewDesiderio)

Чиновница Пентагона рассказала о многоразовом общении с украинским посольством

Украинские чиновники, возможно, знали, что помощь США в сфере безопасности была прекращена 25 июля - раньше, чем состоялся разговор президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сказала заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер во время слушаний по импичменту, пишет The New York Times.

Купер отвечает в Минобороны США за вопросы по России, Украине и Евразии. Из ее слов следует, что в день разговора президентов эта информация была известна.

Также Купер отметила, что ей известно о многочисленных разговорах между сотрудниками украинского посольства и сотрудниками Пентагона. В частности, она сказала, что член ее персонала получил вопрос о помощи 25 июля от украинского посольства, который спросил "что происходит с помощью для Украины". Она сказала, что в течение недели видела чиновников из посольства, которые спрашивали о том, на каком этапе вопрос военной помощи.

Как пишет NYT, время, когда Украина знала, что помощь была заморожена, является критически важным вопросом, поскольку демократы выдвигают довод, что Трамп попытался использовать помощь как давление для публичного объявления Украиной о расследовании в отношении его политических конкурентов. Республиканцы же настаивали на том, что Украина не знала об этой информации, пока она не стала известна в СМИ - 28 августа.

В то же время союзники Трампа признали, что Зеленский мог не знать, что помощь была задержана.

Напомним, ранее Лора Купер говорила, что администрация президента США Дональда Трапма на самом деле заморозила военную поддержку для Украины из-за политических мотивов.

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