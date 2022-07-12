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Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро

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Киев, Вторник 12 июля 2022 20:07
Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро Фото: Кабинет министров одобрил привлечение кредита (kmu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит на 200 млн евро через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро.

"Денежные средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет). Проценты за использование кредита не начисляются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно согласовал выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Украина должна получить эти деньги до конца июля.

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