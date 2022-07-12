Шмыгаль назвал сроки получения 1 млрд евро помощи от ЕС
Украина должна получить 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Он отметил, что правительство одобрило проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочило на подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко.
"Финансовая поддержка наших партнеров сегодня является одним из четырех рычагов нашей победы - наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией. Макрофинансовая помощь от ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России", - написал он.
Кроме этого, Кабмин принял постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии. Средства предоставят через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов.
Напомним, министры финансов стран ЕС окончательно согласовали выделение Украине нового кредита на 1 млрд евро. Средства направят на обеспечение неотложных бюджетных потребностей.
При этом среди стран ЕС нет согласия относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.