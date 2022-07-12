Шмыгаль назвал сроки получения 1 млрд евро помощи от ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Он отметил, что правительство одобрило проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочило на подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Финансовая поддержка наших партнеров сегодня является одним из четырех рычагов нашей победы - наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией. Макрофинансовая помощь от ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России", - написал он.

Кроме этого, Кабмин принял постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии. Средства предоставят через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов.