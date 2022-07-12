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Шмыгаль назвал сроки получения 1 млрд евро помощи от ЕС

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 16:43
Шмыгаль назвал сроки получения 1 млрд евро помощи от ЕС Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина должна получить 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что правительство одобрило проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочило на подписание меморандума министра финансов Сергея Марченко и главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Финансовая поддержка наших партнеров сегодня является одним из четырех рычагов нашей победы - наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией. Макрофинансовая помощь от ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии России", - написал он.

Кроме этого, Кабмин принял постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии. Средства предоставят через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов.

Напомним, министры финансов стран ЕС окончательно согласовали выделение Украине нового кредита на 1 млрд евро. Средства направят на обеспечение неотложных бюджетных потребностей.

При этом среди стран ЕС нет согласия относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

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Денис Шмыгаль Евросоюз
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