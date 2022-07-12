Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів .

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро.

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочки погашення кредиту терміном 7,5 років). Відсотки за використання кредиту не нараховуються", - йдеться в повідомленні.