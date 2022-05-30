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Когда Украина получит грантовые миллиарды от Запада: ответ Марченко

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 22:22
Когда Украина получит грантовые миллиарды от Запада: ответ Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина надеется в ближайшее время получить грантовую помощь от западных партнеров на миллиарды евро. В том числе и 1 млрд евро от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Эти средства были поддержаны министром финансов Германии по результатам встречи министров G7. Надеемся в ближайшее время получить эти средства. Нам их направят через административный счет МВФ. Тогда сможем говорить о деталях, а пока ведем переговоры", - отметил Марченко.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин выделит грантовую помощь на 1 млрд евро.

А страны "Большой семерки" подтвердили планы предоставить Украине такую помощь в общей сложности на 15 млрд евро. США уже предложили покрыть половину этой суммы, то есть порядка 7,5 миллиардов долларов.

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