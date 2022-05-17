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G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро, - Reuters

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Европа, Вторник 17 мая 2022 19:52
G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро, - Reuters Фото: G7 планирует оказать Украине грантовую помощь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Министры финансов стран "Большой семерки" хотят составить пакет помощи Украине на 15 миллиардов евро (15,8 миллиарда долларов). Решение могут принять на встрече в городе Бонн на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помощь предусмотрена на три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от займов, не нужно возвращать.

Соединенные Штаты уже предложили предоставить половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиардов долларов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что между западными державами также шла дискуссия о том, как можно заставить Россию помочь оплатить масштабную, долгосрочную задачу восстановления Украины.

"Я политически открыт к идее захвата иностранных активов российского центрального банка", - сказал Линднер в интервью немецкому деловому дневнике Handelsblatt и трем другим европейским газетам.

Некоторые политики ЕС призывают использовать российские активы, замороженные Западом, включая около 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, как деньги на восстановление Украины после окончания войны.

Представитель Минфина США на условиях анонимности сказал, что необходимо рассмотреть юридические, политические прецеденты и политические вопросы, добавив, что существует риск того, что конфискация замороженных активов может помешать переговорам о прекращении войны.

Чиновник сказал, что сейчас Вашингтон больше сосредоточен на удовлетворении немедленных бюджетных потребностей Украины в течение следующих трех месяцев.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут потрачены на военную технику.

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