Германия предоставит 1 млрд евро грантовой помощи для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

"Обсудили с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 млрд евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов нашей страны", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро. Предполагается, что половину этой сумму покроют США.

Также сообщалось, что с начала российского вторжения Украина уже получила от западных партнеров помощь на миллиарды долларов.

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