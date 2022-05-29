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Германия предоставит 1 млрд евро грантовой помощи для Украины

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Киев, Воскресенье 29 мая 2022 16:31
Германия предоставит 1 млрд евро грантовой помощи для Украины Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Германия намерена предоставить Украине грантовую помощь на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

"Обсудили с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 млрд евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов нашей страны", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро. Предполагается, что половину этой сумму покроют США.

Также сообщалось, что с начала российского вторжения Украина уже получила от западных партнеров помощь на миллиарды долларов.

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